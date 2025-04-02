Richterin Barbara Salesch
Folge 299: Das verschwundene Kind
43 Min.Ab 12
1. Fall: Anscheinend ohne jedes Motiv entführt Natascha Latussek die kleine Tochter von Corinna Rövermann. Was trieb Natascha nur zu so einer Tat? 2. Fall: Ute wurde brutal von einem maskierten Mann vergewaltigt. Doch Therapeut Lukas behauptet, dass der Maskierte nur ein Hirngespinst von Ute ist.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
