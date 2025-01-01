Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Pirat

SAT.1Staffel 8Folge 1275
Der Pirat

Richterin Barbara Salesch

Folge 1275: Der Pirat

44 Min.Ab 12

Nur knapp entgeht Sophie dem Erstickungstod, als ihr Ex-Freund angeblich versucht hat, sie zu erwürgen. Ist die Liebe des knapp 20 Jahre älteren Daniel in Hass umgeschlagen, weil Sophie ihn nicht zurückhaben will?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

