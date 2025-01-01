Richterin Barbara Salesch
Folge 1275: Der Pirat
44 Min.Ab 12
Nur knapp entgeht Sophie dem Erstickungstod, als ihr Ex-Freund angeblich versucht hat, sie zu erwürgen. Ist die Liebe des knapp 20 Jahre älteren Daniel in Hass umgeschlagen, weil Sophie ihn nicht zurückhaben will?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1