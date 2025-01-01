Richterin Barbara Salesch
Folge 1284: Böser Stiefvater
44 Min.Ab 12
Gefesselt und geknebelt hat Vanessa drei Tage lang in einem dunklen Abrisshaus gelegen. Hat tatsächlich Stiefvater Daniel das Mädchen nachts an einer Bushaltstelle überwältigt und verschleppt, um von ihrer Mutter Anja 10.000 Euro zu erpressen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1