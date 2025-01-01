Richterin Barbara Salesch
Folge 1290: Verbotene Gefühle
44 Min.Ab 12
Birte ist angeklagt, ihren Ehemann auf einen Strommast gelockt und ihn dann in die Tiefe gestürzt zu haben. Anschließend soll die junge Mutter alle Spuren so gelegt haben, dass die Tat auf einen Selbstmord hindeutet. Hat sich Birte diesen Plan ausgedacht, weil sie Daniels Affäre mit der 17-jährigen Babysitterin aufgedeckt hat?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
