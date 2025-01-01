Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verbotene Gefühle

SAT.1Staffel 8Folge 1290
Verbotene Gefühle

Verbotene GefühleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1290: Verbotene Gefühle

44 Min.Ab 12

Birte ist angeklagt, ihren Ehemann auf einen Strommast gelockt und ihn dann in die Tiefe gestürzt zu haben. Anschließend soll die junge Mutter alle Spuren so gelegt haben, dass die Tat auf einen Selbstmord hindeutet. Hat sich Birte diesen Plan ausgedacht, weil sie Daniels Affäre mit der 17-jährigen Babysitterin aufgedeckt hat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen