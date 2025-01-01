Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1291
44 Min.Ab 12

Eine halbe Stunde vor der standesamtlichen Trauung soll Lisa ihren Bräutigam Jacques mit einem Kerzenständer erschlagen haben - sie wird mit blutverschmiertem Brautkleid neben der Leiche gefunden. Ist sie im Streit ausgerastet, weil Jacques ihr Vorwürfe wegen einer Affäre mit ihrem Adoptivvater machte?

