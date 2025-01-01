Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1278
44 Min.Ab 12

Brutal endet das Leben der 30-jährigen Svenja, als sie von einer Brücke in den Tod gestoßen wird. Zeugenaussagen bringen ihren Ehemann Ben als Täter ins Visier der Ermittler. Wollte seine Frau ihn wegen eines Busunglücks, bei dem zehn Kinder ums Leben gekommen sind, bei der Polizei anzeigen und musste deshalb sterben? Alle Indizien weisen auf ihn als Täter hin, bis seine 6-jährige Tochter Amelie plötzlich spurlos verschwindet ...

