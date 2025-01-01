Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Zähne des Toten

SAT.1Staffel 8Folge 1273
Die Zähne des Toten

Richterin Barbara Salesch

Folge 1273: Die Zähne des Toten

43 Min.Ab 12

Nach einer Verfolgungsjagd soll Daniela ihren Ehemann Robert ermordet, sein Auto eine Böschung hinuntergerollt und es in Brand gesetzt haben. Hatte sie es auf eine Million Euro aus einer erst kürzlich abgeschlossenen Lebensversicherung abgesehen? Oder führte ihr Mann ein Doppelleben mit einer Geliebten und hat seinen Tod nur vorgetäuscht?

