Richterin Barbara Salesch
Folge 1287: Falsche Versprechungen
44 Min.Ab 12
Linda und Thomas sollen die Äthiopierin Sally unter menschenunwürdigen Bedingungen in ihrem Haus gefangen gehalten und gezwungen haben, 16 Stunden am Tag Sklavenarbeit zu verrichten. Ist dem Ehepaar ihr plötzlicher Reichtum zu Kopf gestiegen oder will sich Sally rächen, weil sie von Linda und Thomas vor die Tür gesetzt worden ist?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1