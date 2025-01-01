Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Mitleidstour

SAT.1Staffel 8Folge 1276
44 Min.Ab 12

Bewusstlos, gefesselt und nackt wird Vanessa von ihrem Schwager auf dem Waldstückchen eines Autobahnrastplatzes gefunden. Ganz offensichtlich ist sie nur knapp einer Vergewaltigung entgangen, nachdem sie wegen einer Autopanne als Anhalterin von Lkw-Fahrer Axel mitgenommen wurde. Ist er durch einen Passanten an der Vollendung seiner Tat gehindert worden oder sollte Vanessa nur ein Denkzettel von ihrer Schwester verpasst werden?

