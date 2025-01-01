Richterin Barbara Salesch
Folge 1285: Ein Irrtum
44 Min.Ab 12
Heinz wird beschuldigt, die 25-jährige Marlen mit einem Stich ins Herz getötet zu haben. Wollte er die lesbische Ex-Freundin seiner Tochter Sina aus dem Weg räumen, weil sie sie nach der Trennung terrorisiert hat?
