Richterin Barbara Salesch
Folge 1286: Blut ist dicker als Wein
45 Min.Ab 12
Mit einem Druckluftflaschenöffner soll Petra ihrer Freundin das Herz durchbohrt und sie so getötet haben. Hat die Studentin sich an Anna gerächt, weil die kurz vor der Hochzeit mit Petras Verlobtem Uwe geschlafen hat? Oder waren die beiden jungen Frauen in eine pikante Affäre verstrickt, die ihnen viele Feinde beschert hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
