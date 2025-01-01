Richterin Barbara Salesch
Folge 1281: Wer bin ich?
44 Min.Ab 12
Daniel wird beschuldigt, den Freund seiner Schwester Janine in rasender Wut mit einem Regalbrett niedergeschlagen zu haben, so dass sich die Nägel des Brettes in seinen Rücken gebohrt haben. Wollte sich Daniel so für einen von Sebastian verschuldeten Autounfall rächen, bei dem Janine ihr Gedächtnis verloren hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1