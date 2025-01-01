Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1281
Folge 1281: Wer bin ich?

44 Min.Ab 12

Daniel wird beschuldigt, den Freund seiner Schwester Janine in rasender Wut mit einem Regalbrett niedergeschlagen zu haben, so dass sich die Nägel des Brettes in seinen Rücken gebohrt haben. Wollte sich Daniel so für einen von Sebastian verschuldeten Autounfall rächen, bei dem Janine ihr Gedächtnis verloren hat?

