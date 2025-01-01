Richterin Barbara Salesch
Folge 1277: Die Polizistenwitwe
44 Min.Ab 12
Polizistenwitwe Katrin soll den ehemaligen Partner ihres Mannes an eine Schießscheibe gefesselt und ihm in beide Beine geschossen haben. Katrin ist überzeugt, dass Viktor ihren Mann bei einem Einsatz hinterrücks erschossen hat. Wollte sie mit der Tat ihren Mann rächen, weil sie nicht wusste, dass sich beide Polizisten vom Drogenmilieu kaufen ließen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1