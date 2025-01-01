Richterin Barbara Salesch
Folge 1300: Das goldene Händchen
44 Min.Ab 12
Mit einem Beil soll Mafiaboss Salvatore Kellnerin Gabi die rechte Hand abgehackt haben und sie qualvoll verbluten lassen. Wollte Salvatore sich an seiner ehemaligen Angestellten rächen, weil sie ihn wegen Hehlerei bei der Polizei verpfiffen hat? Oder steht die Tat im Zusammenhang mit Gabis Schwester Janina, die vor allen Prozessbeteiligten geheim gehalten werden soll?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1