Richterin Barbara Salesch
Folge 1333: Die ganze Wahrheit
44 Min.Ab 12
Anna wird mit einem Kopfschuss hingerichtet und dabei gefilmt. Bisher wurde nur eine Videokassette gefunden, die einen Teil der Tat zeigt. Wo sind die anderen Teile und wo ist die verschwundene Kamera? Ist Annas Freund David der Mörder, weil sie wieder etwas mit ihrem Ex-Mann Rolf anfangen wollte?
