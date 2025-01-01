Richterin Barbara Salesch
Folge 1339: Die weiße Rose
44 Min.Ab 12
Felix soll den Geliebten seiner Noch-Ehefrau Annalena erschossen haben. Hat ihn Eifersucht zu diesem Mord getrieben oder war es die Angst um seine Frau? Schließlich war auch seine Schwester mit Sebastian zusammen, bevor sie vor fünf Jahren plötzlich spurlos verschwunden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1