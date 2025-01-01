Richterin Barbara Salesch
Folge 1361: Rentner-Bingo
44 Min.Ab 12
Patrizia werden bei vollem Bewusstsein mit einer Zange die Nägel der beiden großen Zehen ausgerissen. Sie behauptet, ihre Mitinsassin Nora als Täterin erkannt zu haben, obwohl ihre Augen vorher verbunden wurden. Ist das Ganze eine Bestrafungsmethode im Frauengefängnis oder geht der Streit über die Gefängnismauern hinaus?
Weitere Folgen in Staffel 8
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1