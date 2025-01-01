Richterin Barbara Salesch
Folge 1384: Ein Koffer voller Sorgen
44 Min.Ab 12
Um ihre Schulden bezahlen zu können, soll Franka verheiratete Männer auf ein Hotel-Zimmer gelockt, dort betäubt und ausgeraubt haben. Ihr letztes Opfer war angeblich Kai Riedel, ein verheirateter Bankkaufmann - er wird am nächsten Morgen tot aufgefunden.
