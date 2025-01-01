Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Löwenmutter

SAT.1Staffel 8Folge 1386
Die Löwenmutter

Die LöwenmutterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1386: Die Löwenmutter

44 Min.Ab 12

Manuela kann nicht mehr: Erst stirbt ihr Mann an Krebs, er hinterlässt Schulden, und nun sitzt ihr auch noch das Jugendamt im Nacken, weil sie sich angeblich schlecht um ihre beiden Kinder Kevin und Chantal kümmert - sie brechen ein und treiben sich nachts in einschlägigen Bars herum. Zu allem Überfluss wird ihr vorgeworfen, sie habe Kevin zum Diebstahl angestiftet.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen