Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der letzte Tanz

SAT.1Staffel 8Folge 1397
Der letzte Tanz

Der letzte TanzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1397: Der letzte Tanz

44 Min.Ab 12

Aus Frust und Eifersucht soll Vincent seine kolumbianische Ehefrau Maria erwürgt haben. Ist Vincent durchgedreht, weil Maria nicht mit ihm schlafen wollte, zeitgleich aber anscheinend eine Affäre mit einem anderen Mann hatte? Oder ist der Täter an einer ganz anderen Stelle zu suchen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen