Richterin Barbara Salesch
Folge 1415: Elternmord
44 Min.Ab 12
Lukas wird beschuldigt, mit jeweils einem Kopfschuss die Adoptiveltern seiner Freundin Sarah im Schlafzimmer ihrer Villa hingerichtet zu haben. Hat der Mann, der mehrfach vorbestraft ist, Sarah benutzt, um an das Vermögen der Eheleute Ross zu kommen? Schließlich erben Sarah und ihre jüngere Schwester Marie jeweils die Hälfte des Vermögens. Oder hat Sarah ihrem Freund sogar geholfen, in die Villa zu kommen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1