Richterin Barbara Salesch

Elternmord

SAT.1Staffel 8Folge 1415
Folge 1415: Elternmord

44 Min.Ab 12

Lukas wird beschuldigt, mit jeweils einem Kopfschuss die Adoptiveltern seiner Freundin Sarah im Schlafzimmer ihrer Villa hingerichtet zu haben. Hat der Mann, der mehrfach vorbestraft ist, Sarah benutzt, um an das Vermögen der Eheleute Ross zu kommen? Schließlich erben Sarah und ihre jüngere Schwester Marie jeweils die Hälfte des Vermögens. Oder hat Sarah ihrem Freund sogar geholfen, in die Villa zu kommen?

SAT.1
