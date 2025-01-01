Richterin Barbara Salesch
Folge 1434: Recht und Ordnung?
44 Min.Ab 12
Blind vor Liebe und Rachegefühlen soll Sarah ihren Vater Rainer und ihre Schwester Anne in anonymen Schreiben bedroht haben. Wollte sie damit erreichen, dass Rainer, der Beamter bei der Kripo ist, endlich die Wahrheit über die Inhaftierung von Sarahs Freund sagt?
