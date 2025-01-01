Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1440
Folge 1440: Hausfrauen in Not

44 Min.Ab 12

Nadine ist angeklagt, Michael mit einem Messerstich in die Brust getötet zu haben. Wollte sie verhindern, dass er ihr Doppelleben auffliegen lässt? Michael hatte nämlich herausgefunden, dass sie heimlich als Hure auf dem Straßenstrich arbeitet, um ihr Haushaltsgeld aufzubessern ...

SAT.1
