Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Schließer

SAT.1Staffel 8Folge 1443
Der Schließer

Der SchließerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1443: Der Schließer

44 Min.Ab 12

Nur knapp entgeht der JVA-Beamte Erich dem Tod, als er beim Joggen durch einen Schuss in den Bauch lebensgefährlich verletzt wird. Wollte Verena sich an ihm rächen, weil er ihren Ehemann Markus im Gefängnis quält? Immerhin behauptet Markus, dass er noch ein Jahr länger absitzen muss, weil Erich ihm Drogen in die Zelle geschmuggelt hat.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen