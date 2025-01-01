Richterin Barbara Salesch
Folge 1445: Karriere-Sex
44 Min.Ab 12
Durch einen Stich mit einem Kugelschreiber in den Hals wurde Gloria Dorn im Fahrstuhl ermordet. Musste die aufstrebende Karrierefrau sterben, weil der Plan ihres Mitarbeiters Volker Greif, sich durch Sex eine höhere Position zu erschlafen, misslungen ist und ihm gekündigt wurde? Oder steckt ihr Konkurrent Torsten Bukowski dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1