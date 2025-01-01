Richterin Barbara Salesch
Folge 1458: Aufgespießt
44 Min.Ab 12
Die Thailänderin Tao ist angeklagt, ihren Mann Frank mit einer Heugabel in der Scheune aufgespießt zu haben. Frank hatte Tao per Katalog "bestellt" und erst eine Woche vor seinem Tod geheiratet. Hat sie ihn wirklich getötet, weil sie jetzt endlich die lang ersehnte Aufenthaltsgenehmigung hat und er somit überflüssig ist?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1