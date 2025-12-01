Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Paramount GlobalStaffel 1Folge 11
Folge 11: Salem auf Abwegen

21 Min.

Es ist kurz vor Weihnachten, und bei Sabrina und ihren Tanten hat sich Cousin Monty zusammen mit seinem Salamander Newt und seiner neuen Liebe Lulu angesagt. Sabrina will sich im Slicery mit Harvey treffen. Weil Salem mit will, versteckt er sich in Sabrinas Rucksack. Im Slicery läuft ihm eine Maus über den Weg. Er vergisst alle Vorsichtsmaßnahmen und jagt die Maus. Zelda, Hilda und Sabrina machen sich daraufhin auf die Suche nach dem Ausreißer ...

