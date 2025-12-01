Sabrina ... total verhext!
Folge 11: Salem auf Abwegen
21 Min.
Es ist kurz vor Weihnachten, und bei Sabrina und ihren Tanten hat sich Cousin Monty zusammen mit seinem Salamander Newt und seiner neuen Liebe Lulu angesagt. Sabrina will sich im Slicery mit Harvey treffen. Weil Salem mit will, versteckt er sich in Sabrinas Rucksack. Im Slicery läuft ihm eine Maus über den Weg. Er vergisst alle Vorsichtsmaßnahmen und jagt die Maus. Zelda, Hilda und Sabrina machen sich daraufhin auf die Suche nach dem Ausreißer ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures