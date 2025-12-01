Wer hat Angst vor Rudy Kazootie?Jetzt kostenlos streamen
Sabrina ... total verhext!
Folge 3: Wer hat Angst vor Rudy Kazootie?
21 Min.
Sabrina wünscht sich Rollerblades und jobbt dafür: Sie hütet das Baby Rudy Kazootie. Gleichzeitig ist sie mit Harvey zum Lernen verabredet. Doch der würde lieber fernsehen - die Meisterschaftsspiele im Baseball. Weil Rudy ständig schreit, zaubert Sabrina ein Fläschchen für ihn - mit dem Erfolg, dass aus Rudy ein erwachsener Mann wird. Dummerweise lässt sich der Zauber nicht so schnell rückgängig machen. Sabrina schleicht sich mit Rudy aus dem Haus und hofft auf Salems Hilfe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures