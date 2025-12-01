Sabrina ... total verhext!
Folge 19: Katzenjammer
21 Min.
Sabrina und Salem brauchen Geld und beschließen deshalb, dass Salem bei einer Katzenshow auftritt. Dem Gewinner winken 500 Dollar. Der stadtbekannte Journalist Bob Gordon wird als Preisrichter fungieren. Zufällig erfährt Sabrina, dass Bob mit einem peinlichen Foto erpresst wird: Es zeigt ihn ohne sein Toupet. Auf der Suche nach dem Erpresser wird Sabrina von Bob überrascht. Sie verwandelt sich in ein kleines Kätzchen. Und nun hat der arme Salem nicht mehr den Hauch einer Chance.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
