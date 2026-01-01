Sabrina ... total verhext!
Folge 14: Der Zauberspiegel
21 Min.
Sabrina soll zusammen mit Harvey ein Referat über den Regenwald halten. Sie hat eigens dafür ein Biotop vorbereitet. Doch leider fällt dieses zu Boden und ist nicht mehr zu verwenden. Und beim Blick in den Spiegel entdeckt Sabrina eine riesige Warze an der Stirn. Nun weigert sie sich, in die Schule zu gehen. Doch Zelda kennt kein Erbarmen und setzt ihr eine Baseball-Kappe auf den Kopf. In der Schule dann lässt Sabrina ihre schlechte Laune an ihren Mitschülern aus ...
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures