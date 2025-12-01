Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Paramount GlobalStaffel 1Folge 6
Folge 6: Ein Mann wird gebacken

21 Min.

Tanzabend in Sabrinas Schule: Nachdem Libby sich Harvey geangelt hat, will Sabrina zu Hause bleiben. Ihre Tanten wissen jedoch einen Ausweg: Sie backen den idealen Ausgehpartner. Er hat allerdings eine Verfallszeit von vier Stunden. Chad hat die Bestandteile für einen Super-Tänzer, Draufgänger und Rockmusiker eingebacken bekommen. Als Sabrina mit ihm auftaucht, sind alle Mädchen begeistert. Doch Sabrina ist schnell gelangweilt, würde sie doch lieber mit Harvey tanzen ...

