Folge 13: Träume lügen nicht
21 Min.
Sabrinas Freundin Jenny will bei den Spellmans übernachten. Zelda, Hilda und Sabrina räumen alles weg, was Jenny misstrauisch machen könnte. Zuerst klappt auch alles - bis ein Mechaniker aus dem "anderen Reich" zur Reparatur des Trockners kommt. Dieser entdeckt einen Fusselgremlin, der nun das Haus unsicher macht. Jenny nutzt eine Gelegenheit, den Wäscheschrank zu inspizieren und wird daraufhin ins "andere Reich" katapultiert ...
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures