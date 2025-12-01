Sabrina ... total verhext!
Folge 18: Auch Hexen haben's schwer
21 Min.
Sabrina und Jenny rufen ein "Großeltern-Adoptions-Programm" ins Leben. Leider zeigen die Mitschüler nur wenig Interesse: Nur Harvey und sie beide haben jemanden adoptiert. Sabrina hat sich Nana ausgesucht, und ihr wird schnell klar, dass Nana nicht ganz richtig im Kopf ist: Nana hat ein Album mit männlichen Filmstars und behauptet, mit allen befreundet zu sein. Mit einem Trick kurbelt Sabrina das Programm an.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures