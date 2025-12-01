Sabrina ... total verhext!
Folge 7: Aus dem Reich der Sinne
21 Min.Ab 6
Mr. Pool wird von einem großen Jucken geplagt. Plötzlich steht Tante Vesta aus dem Reich der Sinne als Aushilfslehrerin vor der Klasse. Sie überredet Sabrina, mit ihr einen Kurzausflug nach Paris zu unternehmen. Sabrina findet das natürlich großartig. Zelda und Hilda machen sich große Sorgen um ihre Nichte. Als sie zusammen mit Vesta aus Paris zurückkehrt, gibt es zu Hause erst einmal einigen Ärger. Doch Vesta legt die beiden Hexenschwestern herein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures