Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Besuch aus dem Jenseits

Paramount GlobalStaffel 1Folge 20
Besuch aus dem Jenseits

Besuch aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 20: Besuch aus dem Jenseits

21 Min.

Sabrinas Vater Edward besucht seine Tochter und seine Schwestern Hilda und Zelda. Er will seine Tochter zu einer Eisrevue einladen. Doch plötzlich taucht Edwards Freundin Gail auf - und das bringt die gemeinsamen Pläne durcheinander: Sabrina verhält sich ihr gegenüber ziemlich unhöflich. Irgendwann fragt sie Gail, ob sie und ihr Vater heiraten wollen. Als Gail die Frage bejaht, Edward sie aber verneint, ist Ärger vorprogrammiert. Schließlich muss Sabrina als Liebesbote fungieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen