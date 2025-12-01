Sabrina ... total verhext!
Folge 2: Ganze Wahrheit - Halbes Glück
21 Min.
Libby und ihre Freundinnen verbreiten haarsträubende Lügen über Sabrina und Jenny. Die angehende Hexe greift zu einer List: Sabrina und ihre Tanten fabrizieren Wahrheitsstreusel. In der Haushaltsklasse verwendet sie diesen Streusel als Kuchendekoration. Auf diese Weise erfährt sie, was Libby und die anderen vorhaben. Von dem Gebäck wird auch im Lehrerzimmer gegessen. Unter den Pädagogen bricht die Wahrheit aus. Das Chaos ist perfekt.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures