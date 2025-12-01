Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Der erste Kuss

Paramount GlobalStaffel 1Folge 17
Sabrina ... total verhext!

Folge 17: Der erste Kuss

21 Min.

Valentinstag: Sabrina und Harvey schenken sich Herzen. Harvey bringt Sabrina nach Hause. Als er sie küssen will, funkt im entscheidenden Augenblick Salem dazwischen. Sabrina erfährt, dass sie Harvey auf keinen Fall küssen darf. Küsst eine Hexe einen Sterblichen, verwandelt sich dieser in einen Frosch! Sabrina verspricht daraufhin ihren Tanten, Harvey nur als guten Freund zu behalten. Das klappt nicht - und Harvey nimmt Froschgestalt an.

