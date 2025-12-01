Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Auch Hexen machen Fehler

Paramount GlobalStaffel 1Folge 22
Auch Hexen machen Fehler

Auch Hexen machen FehlerJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 22: Auch Hexen machen Fehler

22 Min.

Entgegen dem Verbot ihrer Tante Zelda, kauft Sabrina einem Vertreter für Hexenbedarf eine Kristallkugel ab. Die Kugel sagt ihr eine "Eins minus" in ihrer Schulaufgabe voraus. Als es eine Drei wird, darf sie zur Strafe nicht zum Konzert der "Smashing Pumpkins". Sabrina setzt sich über das Verbot hinweg und wird von der Hexenpolizei nach Hause gebracht. Zelda und Hilda reden ihr ins Gewissen. Sabrina sieht ihren Fehler ein - und das tut ihrem Selbstbewusstsein gar nicht gut.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen