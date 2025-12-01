Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Die Schöne und der Zwerg

Staffel 1Folge 24
Die Schöne und der Zwerg

Sabrina ... total verhext!

Folge 24: Die Schöne und der Zwerg

21 Min.

Sabrina und Harvey stehen kurz vor dem Abschlussexamen. Als die beiden zum "Idealen Paar" des Jahres gekürt werden, erklärt Libby ihnen, dass das ein schlechtes Zeichen sei: Bis jetzt habe sich jedes "Ideale Paar" noch vor dem Examen getrennt. Kurz darauf findet Sabrina ihre Biologie-Notizen nicht und ersucht den Zwerg Roland, den "Entdecker verlorener Dinge", ihr zu helfen. Roland lässt Sabrina einen Vertrag unterschreiben. Das Kleingedruckte lautet: Sie muss ihn heiraten.

Paramount Global
