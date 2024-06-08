Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Die verzweifelte Prinzessin

ORF1Staffel 2024Folge 503vom 08.06.2024
24 Min.Folge vom 08.06.2024

Kasperl und Strolchi werden von Prinzessin Immerfroh um Hilfe gebeten. Die Feuerhexe hat die Wunderlampe des Königs gestohlen. Gar nicht auszudenken, was sie damit alles anstellen könnte. Kasperl und Strolchi machen sich sofort auf den Weg in den Wald um die Hexe zu suchen und die Lampe zurückzuholen. Bildquelle: ORF

