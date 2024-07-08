Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das tollste Theater aller ZeitenJetzt kostenlos streamen
Folge 552: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das tollste Theater aller Zeiten
23 Min.Folge vom 08.07.2024
Kasperl kann sich nur mehr wundern. Im Kasperlhaus sind sämtliche Vorhänge verschwunden, Pezi hat keine Zeit und dann bringt der Briefträger auch noch Post von zwei berühmten Schauspielern für den „Oberdirektorprinzipal Pezi“. Nun ist klar, Pezi führt etwas im Schilde. Aber was? Kasperl hat vor das herauszufinden. Pezi hat für Grossmutti zum Geburtstag ein Theaterstück geschrieben und dazu zwei berühmte Schauspieler eingeladen. Dagobert ist das „Orchester“. Die erste Probe läuft allerdings anders als geplant… Bildquelle: ORF
