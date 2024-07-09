Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die hungrige HexeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 554: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die hungrige Hexe
27 Min.Folge vom 09.07.2024
Alle Tiere im Zoo freuen sich riesig auf Trixis Obst- und Gemüsetorte. Doch plötzlich macht es "Plopp" und die Torte ist wie vom Erdboden verschluckt. Auch das Mittagessen vom Bürgermeister ist plötzlich verschwunden. Wer steckt da wohl dahinter? Bildquelle: ORF
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