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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die hungrige Hexe

ORF1Staffel 2024Folge 554vom 09.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die hungrige Hexe

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Servus Kasperl

Folge 554: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die hungrige Hexe

27 Min.Folge vom 09.07.2024

Alle Tiere im Zoo freuen sich riesig auf Trixis Obst- und Gemüsetorte. Doch plötzlich macht es "Plopp" und die Torte ist wie vom Erdboden verschluckt. Auch das Mittagessen vom Bürgermeister ist plötzlich verschwunden. Wer steckt da wohl dahinter? Bildquelle: ORF

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