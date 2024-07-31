Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wenn der Wecker 3x klingeltJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 579: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wenn der Wecker 3x klingelt
24 Min.Folge vom 31.07.2024
Große Aufregung in Kasperhausen! Dr. Servatius hat den Teil eines Zettels gefunden, der seiner Meinung nach ein furchtbares Ereignis ankündigt. Darauf steht nämlich: Wenn der Wecker 3x klingelt....! Als Vorsichtsmaßnahme befiehlt er, dass alle Wecker in Kasperlhausen sofort im Stadtbrunnen versenkt werden müssen. Kasperl, Pezi und auch die Großmutti haben aber ihre Zweifel an dieser Maßnahme und halten sie für puren Unsinn... Bildquelle: ORF
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