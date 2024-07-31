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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wenn der Wecker 3x klingelt

ORF1Staffel 2024Folge 579vom 31.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wenn der Wecker 3x klingelt

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Folge 579: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wenn der Wecker 3x klingelt

24 Min.Folge vom 31.07.2024

Große Aufregung in Kasperhausen! Dr. Servatius hat den Teil eines Zettels gefunden, der seiner Meinung nach ein furchtbares Ereignis ankündigt. Darauf steht nämlich: Wenn der Wecker 3x klingelt....! Als Vorsichtsmaßnahme befiehlt er, dass alle Wecker in Kasperlhausen sofort im Stadtbrunnen versenkt werden müssen. Kasperl, Pezi und auch die Großmutti haben aber ihre Zweifel an dieser Maßnahme und halten sie für puren Unsinn... Bildquelle: ORF

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