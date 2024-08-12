Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der Sängerinnenkrieg

ORF1Staffel 2024Folge 591vom 12.08.2024
24 Min.Folge vom 12.08.2024

Kurz vor dem Gesangswettbewerb, der im Rathaus der Märchenstadt stattfinden soll, liegen alle Nerven blank. Jede der angemeldeten Damen möchte um jeden Preis gewinnen. Der Bürgermeister und Dr. Servatius wissen sich kaum mehr zu helfen. Der Zauberer Kurukux kommt in Bedrängnis, weil gleich zwei Hexen, die auch an dem Wettbewerb teilnehmen, Zaubertränke von ihm wollen. Hilft er der einen, droht ihm Schreckliches von der anderen und umgekehrt. Wie wird das wohl ausgehen? Bildquelle: ORF

