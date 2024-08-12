Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der SängerinnenkriegJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 591: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der Sängerinnenkrieg
24 Min.Folge vom 12.08.2024
Kurz vor dem Gesangswettbewerb, der im Rathaus der Märchenstadt stattfinden soll, liegen alle Nerven blank. Jede der angemeldeten Damen möchte um jeden Preis gewinnen. Der Bürgermeister und Dr. Servatius wissen sich kaum mehr zu helfen. Der Zauberer Kurukux kommt in Bedrängnis, weil gleich zwei Hexen, die auch an dem Wettbewerb teilnehmen, Zaubertränke von ihm wollen. Hilft er der einen, droht ihm Schreckliches von der anderen und umgekehrt. Wie wird das wohl ausgehen? Bildquelle: ORF
