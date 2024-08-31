Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Schlafbeeren für Frau Wackelzahn

ORF1Staffel 2024Folge 611vom 31.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Schlafbeeren für Frau Wackelzahn

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Schlafbeeren für Frau WackelzahnJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 611: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Schlafbeeren für Frau Wackelzahn

23 Min.Folge vom 31.08.2024

Der Briefträger holt Kasperl zu Hilfe. Die Hexe Wackelzahn sitzt vor ihrem Haus und schläft. Er hat versucht sie zu wecken, aber es ist ihm nicht gelungen. Als dann auch noch der Zauberbesen der Hexe auftaucht um Kasperl zu holen, gibt es keine Zweifel mehr. Der Schlaf der Hexe geht nicht mit rechten Dingen zu. Es muss ein Zauberschlaf sein. Bildquelle: ORF

