Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Herrrreinspaziert, Herr Dario!

ORF1Staffel 2024Folge 617vom 04.09.2024
24 Min.Folge vom 04.09.2024

Kasperl und Buffi sind sehr aufgeregt. Sie bekommen Besuch von einem alten Freund, dem Zirkusclown Herr Dario. Die Wiedersehensfreude wird allerdings durch den bösen Zauberer Tintifax, der wieder einmal in der Kasperlwohnung auftaucht um sein Unwesen zu treiben, gestört. Und so kommt es, dass Kasperl und Buffi, statt gemütlich mit Dario Jause zu essen, ihren Freund zuerst retten müssen. Bildquelle: ORF

