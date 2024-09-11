Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der goldene Kamm

ORF1Staffel 2024Folge 623vom 11.09.2024
23 Min.Folge vom 11.09.2024

Gustav hat Geburtstag und Kasperl, Leopold und der Herr Bürgermeister haben sich ein ganz besonderes Geschenk für ihn ausgedacht: einen goldenen Kamm. Doch bevor sie Gustav das Geschenk noch überreichen können, stehlen die beiden Räuber Zick und Zack den Kamm. Bildquelle: ORF

