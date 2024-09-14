Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ich kann fast nix dafür

ORF1Staffel 2024Folge 626vom 14.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ich kann fast nix dafür

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ich kann fast nix dafür

Servus Kasperl

Folge 626: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ich kann fast nix dafür

23 Min.Folge vom 14.09.2024

Kasperl und Pezi helfen Onkel Rappelkopf beim Zusammenräumen seiner Erfinderwerkstatt. Onkel Rappelkopf, der Pezis Neugierde kennt, warnt davor seine neueste Erfindung, eine Vervielfältigungsmaschine, anzugreifen. Doch Pezi kann seine Pfoten trotz der Warnung nicht im Zaum halten und drückt ein paar Knöpfe. Plötzlich gibt es nicht nur mehr einen Pezi, und die Verwirrungen nehmen ihren Lauf. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

