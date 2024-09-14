Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ich kann fast nix dafürJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 626: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ich kann fast nix dafür
23 Min.Folge vom 14.09.2024
Kasperl und Pezi helfen Onkel Rappelkopf beim Zusammenräumen seiner Erfinderwerkstatt. Onkel Rappelkopf, der Pezis Neugierde kennt, warnt davor seine neueste Erfindung, eine Vervielfältigungsmaschine, anzugreifen. Doch Pezi kann seine Pfoten trotz der Warnung nicht im Zaum halten und drückt ein paar Knöpfe. Plötzlich gibt es nicht nur mehr einen Pezi, und die Verwirrungen nehmen ihren Lauf. Bildquelle: ORF
