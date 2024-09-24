Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Omamatschis Wunderkraut

ORF1Staffel 2024Folge 638vom 24.09.2024
23 Min.Folge vom 24.09.2024

Die Tochter des Königs, Prinzessin Tausendschön, ist seit Tagen schwer krank. Aus diesem Grund verbietet der König in ganz Schlipperdibixhausen das Lustigsein. Nur goldfarbenes Sternkraut kann der Prinzessin helfen, doch diese Kräuter gibt es nur im Garten der Hexe Wackelkopf. Kasperl und Hopsi machen sich auf den Weg... Bildquelle: ORF

