24 Min.Folge vom 25.09.2024
Kasperls Freund Sepperl ist überglücklich, denn er darf endlich in die Schule gehen. Aber das Lernen geht ihm viel zu langsam. Dabei wäre er doch gerne so gescheit! Damit ist er leichte Beute für die beiden Hexen Irma und Urma, die ihren neuen Zaubertrank ausprobieren wollen. Sie reden Sepperl ein, dass der Trank blitzgescheit macht. Aber kaum hat Sepperl den Zaubertrank probiert, verwandelt er sich in einen Esel. Das kriegt auch der Kasperl nicht wieder hin! Aber Professor Spekulatius weiß Rat... Bildquelle: ORF
